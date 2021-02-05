РИАМО - 5 фев. Движение восстановили на пересечении Дмитровского шоссе и Ильменского проезда, в центр можно было проехать только по 1 ряду, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Съезд с Дмитровского шоссе на Ильменский проезд был перекрыт сотрудниками МЧС из-за пожара в гаражах.

«Движение восстановлено», - говорится в сообщении.

В пятницу на дорогах столицы ожидаются пробки в восемь баллов из десяти возможных. Заторы могут образоваться из-за аварий и дорожных.