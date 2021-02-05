РИАМО - 5 фев. В столице работают 18 детских технопарков, ни один из них не закрылся во время пандемии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что в последние годы стремительно развивается система профессиональной навигации для школьников и студентов. Среди молодежи востребованы занятия в детских технопарках, добровольные экзамены, бизнес-уикенды.

«Пандемия коронавируса, конечно, смешала многие планы. Но стремление молодых людей к поиску своего пути в профессиональной жизни не только не уменьшилось, но даже возросло», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Развитие детских технопарков

Он напомнил, что к концу 2019 года в столице работали 17 детских технопарков, в начале 2020 года открыли еще один. За время пандемии не закрылся ни один из них, программы проводили онлайн. Участниками занятий стали около 40 тысяч человек.

Летом и в начале осени некоторые технопарки временно возобновили очные занятия.

В итоге 128 участников занятий получили дополнительные баллы к ЕГЭ, 170 школьников победили на конкурсах технического творчества, на олимпиадах.

Мэр отметил, что в ноябре был запущен объединенный портал детских технопарков, где представлена информация о мероприятиях и программах.

Добровольный квалификационный экзамен

Собянин также рассказал о добровольном квалификационном экзамене. Мэр подчеркнул, что это отличная возможность проверить знания с помощью выполнения задач от работодателей. Материалы для экзаменов готовили более 80 компаний, среди них Сбербанк, «Яндекс», Rambler Group и другие. В 2020 году экзамен сдавали более 12 тысяч студентов старших курсов. На второй этап прошли более 5 тысяч человек. Лучшими стали 282 участника.

«Бизнес-уикенд»

Еще один проект по обучению молодежи основам предпринимательства – «Бизнес-уикенд». В его рамках сначала проходят однодневные мотивационные тренинги.

«Затем заинтересовавшиеся ребята записываются на вторую ступень – преакселератор, в рамках которого под руководством опытных наставников работают над развитием своих бизнес-идей», — рассказал мэр.

Он добавил, что затем участники, которые успешно прошли первые два этапа, допускаются к акселератору. В состав акселератора входят восемь последовательных интенсивов. Участники разбирают кейсы по предпринимательству, делают практические задания.

В прошлом году была открыта подпрограмма для школьников «Бизнес-уикенд. Старт». Кроме того, есть программа «Бизнес-уикенд 50+» для жителей старшего поколения. Для самозанятых подготовили программу «Бизнес-уикенд. Компетенции».

Business Update

В прошлом году также организовали молодежный клуб Business Update – для поддержки молодых предпринимателей. На портале клуба зарегистрировались порядка 8,2 тысячи человек. Там можно посмотреть теорию, видео, информацию о стажировках, разборы кейсов. Каждому участнику присваивается персональный рейтинг.

В клубе реализована программа наставничества. Те, кто уже прошел через несколько ступеней развития на портале, могут помочь начинающим. Портал также предоставляет возможность для знакомства с состоявшимися бизнесменами.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

4 ФЕВРАЛЯ

- Covid‑паспорта не планируют вводить в РФ.

- Количество пунктов вакцинации от Covid‑19 в Подмосковье увеличат до 220. Для вакцинации используется препарат «Спутник V».

- Основные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, могут отменить в Москве к маю текущего года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

- Иммунитет к коронавирусу после прививки «ЭпиВакКороной» может сохраняться до 12 месяцев, об этом сообщил научный центр «Вектор».

- Медоборудование из временных госпиталей Подмосковья направят в нуждающиеся больницы. В Подмосковье начали активно сворачивать койки для больных коронавирусом.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 16 714 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 831 больного. В Москве - 2 095.

- Пенсионеры Подмосковья могут сделать прививку от Covid‑19 в клубах «Активное долголетие». Для этого нужно позвонить в управление социальной защиты или в сам клуб.

- В Москве разработали антиковидные инструкции для предпринимателей. Данный пакет мер позволит более точно определять нарушителя – компанию или должностное лицо.

- Ученый назвал причины невосприимчивости человека к Covid‑19. Некоторые могут не заразиться коронавирусом, так как имеют местный иммунитет, уже переболели Covid-19 или перенесли вирусную инфекцию.