В ролике видно, что зверек удобно устроился рядом с мотором. Енот не захотел вылезать из-под капота, несмотря на попытки его выманить.
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В ролике видно, что зверек удобно устроился рядом с мотором. Енот не захотел вылезать из-под капота, несмотря на попытки его выманить.
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