РИАМО – 5 фев. Видео с енотом, который забрался под капот машины каршеринга в аэропорту Домодедово, появилось в Сети, ролик опубликован на сайте «Вести.Ru».

Енота нашел техник «Делимобиля», когда пришел на плановое обслуживание машины. В ролике видно, что зверек удобно устроился рядом с мотором. Енот не захотел вылезать из-под капота, несмотря на попытки его выманить.

«Енот, расположившийся в моторном отсеке, отнесся к встрече с человеком довольно спокойно. Вероятно, животное замерзло и нашло себе тепленькое местечко рядом с еще не остывшим двигателем», — говорится в сообщении.

Ранее представитель «Делимобиля» рассказал, что сотрудники компании планируют позаботиться о зверьке. ​

Видео с енотом, который забрался в авто в аэропорту Домодедово>>