РИАМО - 5 фев. Правоохранители задержали подозреваемого в краже более 125 тысяч рублей из магазина в Лобне, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Задержанный – 25-летний уроженец Средней Азии – работал в магазине продавцом. Супермаркет расположен на улице Кольцевая. В полицию обратился представитель этой торговой точки.

«Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния. Установлено, что злоумышленник, используя служебное положение, в течение двух месяцев присваивал себе денежные средства, принадлежащие торговой точке, которые впоследствии потратил на личные нужды», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.