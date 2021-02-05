РИАМО - 5 фев. В Московском олимпийском центре водного спорта сделают капитальный ремонт, там проведут отделочные и ремонтные работы, обновят фасад, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Будет выполнена замена наружных дверных блоков и всех окон, восстановлена площадка и устроен новый козырек перед входом в здание. Предусматривается замена кровельного покрытия и утепление кровли. В ходе внутренних работ выполнят отделку помещений: замену полов, восстановление отделочного слоя стен и потолков, замену внутренних дверных блоков», - сказала руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

В ходе ремонта для спортсменов установят три бассейна. Оборотные системы водоснабжения и водоподготовки будут очищать и хлорировать воду, а благодаря стеновым форсункам станет возможным брать пробы воды из чаши бассейна.

Также будут обновлены инженерно-технические системы и системы холодного и горячего водоснабжения, канализация, системы пожаротушения саун, подачи воды, а также отремонтируют систему отопления.

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