РИАМО - 5 фев. В центре технических видов спорта «Москва» в Печатниках теперь есть городской Wi-Fi, всего городская Wi-Fi-сеть включает в себя 19,8 тысячи точек подключения, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В столице расширяется зона действия городской сети Wi-Fi. В первом квартале этого года городская сеть появится на территории сразу 12 спортивных объектов. Первым стал крупнейший парк — центр технических видов спорта «Москва», — сказал руководитель продукта «Общегородской Wi-Fi» в департаменте информационных технологий столицы Александр Харитонов.

Он добавил, что теперь посетители парка в любой момент смогут обмениваться своими фотографиями и видео заездов с друзьями.

Всего городская Wi-Fi-сеть включает в себя 19,8 тысячи точек подключения, из которых более 3,5 тысяч работают в пределах Садового кольца и Третьего транспортного кольца. Она есть в библиотеках, музеях, культурных центрах, кинотеатрах сети «Москино» и киноклубе-музее «Эльдар». Подключиться к сети можно бесплатно.

Центр технических видов спорта «Москва» в Печатниках открылся в сентябре 2018 года. На его территории есть многофункциональная трасса, площадка для авто- и мотозанятий, открытая трасса для картинга, трасса для мотокросса, скейт-парк.