РИАМО - 5 фев. Цифровой туристический сервис Russpass к 50-летию маршрута «Золотое кольцо России» подготовил более 30 туристических предложений и идей, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по туризму Москвы.

Первые туристы совершили поездку по «Золотому кольцу» в 1971 году.

«В честь юбилея «Золотого кольца России» сервис Russpass подготовил специальный проект «Мое Золотое кольцо» с подборкой идей для путешествий», — сказал собеседник агентства.

В проекте собрали 22 тура по Переславлю-Залесскому, Костроме, Суздалю, Ростову Великому, Ярославлю, Угличу. Там также представлены пять авторских маршрутов, четыре сценария путешествий на машине.

В проекте также можно посмотреть авторские маршруты по Иванову, Ярославлю и Суздалю, которые подойдут для тех, кто самостоятельно организовывает поездки.

На Russpass также доступны интересные материалы о «Золотом кольце», их можно почитать в онлайн-журнале сервиса. Пользователи смогут узнать, какие сувениры привезти из поездки, где можно набраться сил после экскурсий, какие малоизвестные места можно посетить и так далее.

Путешественникам порекомендовали перед поездкой изучить, какие ограничения введены в регионах-участниках «Золотого кольца» из-за коронавируса.

С помощью сервиса Russpass можно спланировать путешествие по России. Там можно забронировать гостиницу, столик в ресторане, купить билеты. За полгода сервисом воспользовались свыше 700 тысяч пользователей.

Russpass разработан по инициативе правительства Москвы.​