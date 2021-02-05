РИАМО - 5 фев. Свыше 150 исторических надгробий, установленных известным людям, отреставрировали на кладбищах Москвы за пять лет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мосгорнаследие проводит плановую работу по реставрации отдельных захоронений, надгробных сооружений, некрополей, являющихся объектами культурного наследия. В последние годы работы велись на Новодевичьем, Ваганьковском, Армянском, Введенском, Миусском, Рогожском и Пятницком кладбищах города Москвы, а также на территориях некрополей Донского и Новодевичьего монастырей», — сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

В числе тех, чьи надгробия были отреставрированы, оказались семейные некрополи Морозовых и Третьяковых, памятник русского предпринимателя, книгоиздателя и просветителя Ивана Сытина, надгробие народного артиста СССР Георгия Нэлеппа, могила Героя Советского Союза Георгия Паршина, памятник-склеп купеческой семьи Гучковых.

В 2021 году в Москве планируется отреставрировать 77 отдельных захоронений и элементов некрополя на территориях Введенского кладбища и Донского некрополя.