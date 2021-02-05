РИАМО - 5 фев. В московском метро появится тематический поезд, посвященный врачам, состав будет расписан словами благодарности медикам на разных языках мира, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы все знаем, какую нагрузку испытали медики во время пандемии. Наш поезд — это еще один способ от всего города и всех москвичей сказать спасибо и поддержать этих людей, благодаря которым мы сегодня возвращаемся к нормальной жизни», — сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Голосование по выбору концепции оформления поезда проводилось в проекте «Активный гражданин». В нем приняли участие 175,5 тысяч человек.

Тематический состав украсят слова thank you, gracias, merci, danke schön, obrigado и другие. За этот вариант проголосовали 37,36% участников голосования.

Оформление составов Московского метрополитена уже стало традицией. Так, по линиям метро курсируют тематические поезда «Полосатый рейс», «Акварель», «Хвосты и лапки», «Московский предприниматель» и «Путь к Победе».

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