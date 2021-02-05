РИАМО - 5 фев. В январе оборот предприятий торговли и услуг в Москве вырос на 11,2%, в частности, оборот компьютеров и цифровой техники увеличился на 28%, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«По сравнению с январем 2020 года оборот московской торговли увеличился на 21,2%, сферы услуг, включая услуги населению, финансовые, страховые услуги, услуги связи, — на 3,9%. Максимальный прирост, по сравнению с январем прошлого года, достигнут в сфере торговли непродовольственными товарами, который составил 36%», - сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам главы департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, за первый месяц 2021 года оборот компьютеров и цифровой техники вырос на 28% по сравнению с январем 2020 года, а оборот торговли бытовой электроникой, мебелью, осветительными приборами вырос на 68%.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса в Москве вводили ограничения на работу ряда сфер экономики: кафе и рестораны работали на доставку и навынос, предприятия бытовых услуг почти полностью прекращали работу.

Затем постепенно ограничения начали снимать. Их отмена положительно повлияла на восстановлении экономики города.