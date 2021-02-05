РИАМО - 5 фев. В библиотеках департамента культуры Москвы появились книги победителей литературных премий 2020 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Общий тираж поступивших новинок превышает 14 тысяч экземпляров. Посетителям доступно 81 произведение современных писателей», - говорится в сообщении.

Узнать о наличии книги в библиотеке можно по телефону. Если книга на данный момент отсутствует, то на нее можно оставит заявку. Когда она появится, библиотекарь сообщит об этом.

В библиотеках доступны произведения лауреатов премии «Большая книга» Александра Иличевского, Тимура Кибирова и Шамиля Идиатуллина. Также можно найти уникальный труд российских филологов из 20 томов, над которым работали с 1997 года.



Более того, можно найти произведения победителей в специальных номинациях премии «Книга года», такие как «Материалы к биографии», в которую вошли книги художников Владимира Конашевича, Татьяны Мавриной и Владимира Милашевского.

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