РИАМО - 5 фев. За прошедшие сутки в Подмосковье и столице выпало около пяти миллиметров осадков, что составляет порядка 14% от месячной нормы, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Во второй половине дня 4 февраля в Московском регионе начался снегопад. МЧС объявляло экстренное предупреждение из-за снегопада и гололедицы.

«За прошедший день выпало до двух миллиметров осадков. Ночью они были интенсивнее – предварительно, выпало около трех миллиметров. Все это около 14% от месячной нормы», - сказала Позднякова.

Ранее синоптики сообщали, что в Московском регионе еще ожидаются сильные снегопады.