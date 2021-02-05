РИАМО - 5 фев. Российское военно-историческое общество (РВИО) направило заявление в Генеральную прокуратуру РФ, в заявлении общество попросило проверить высказывания ведущего Александра Невзорова о Герое СССР Зое Космодемьянской и рассмотреть его последующее привлечение к уголовной ответственности по статье о реабилитации нацизма, сообщается на сайте РВИО.

«3 февраля 2021 года радиоведущий А.Г. Невзоров, говоря о новом фильме «Зоя» в программе «Невзоровские среды» на радио «Эхо Москвы» (начало в 21:05, на 51:54 программы), допустил следующее высказывание о подвиге Героя Советского Союза Зои Анатольевны Космодемьянской: «Заслуги-то никакой не было… Фанатик, исполняющий преступный приказ», — говорится в тексте заявления.

В РВИО отметили, что только запись эфира на YouTube посмотрели более 500 тысяч раз.

Космодемьянская выполняла приказ ставки Верховного главнокомандования, согласно которому нужно было выгнать захватчиков из теплых убежищ на холод. Для этого нужно было разрушать и сжигать населенные пункты в тылу немецких войск.

Заслуги Космодемьянской были признаны государством. Как отмечается в заявлении РВИО, попытки переоценить ее действия фактически являются клеветой и фальсификацией исторической правды.

«Высказывания Невзорова А.Г. о герое Великой Отечественной войны, Герое Советского Союза Космодемьянской Зое Анатольевне, о значении ее подвига изложены в названной публикации в уничижительно-агрессивной форме с использованием оскорбительной лексики, направлены на отрицание подвига героя Великой Отечественной войны», — добавляется в заявлении РВИО.

Общество попросило Генпрокуратуру провести проверку высказывания Невзорова по факту распространения заведомо ложных сведений о деятельности СССР во время войны и привлечь его к уголовной ответственности.

Ранее в кинотеатрах вышла военная драма «Зоя». Лента рассказывает о великом подвиге красноармейца диверсионно-разведывательной группы штаба Западного фронта Зое Космодемьянской, которую посмертно наградили званием Героя Советского Союза.