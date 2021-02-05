РИАМО - 5 фев. На дорогах столицы в пятницу ожидаются пробки в восемь баллов из десяти максимальных, некоторые заторы могут образоваться из-за аварий, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В 8 часов утра в пятницу плотность движения составляет пять баллов. Движение транспорта в центр затруднено на внутренней стороне МКАД от 24 километра до 34 километра, на Волгоградском проспекте, Ярославском шоссе.

«На движение серьезно влияют ДТП и дорожные работы», - говорится в сообщении.

Нет проблем на проспекте Маршала Жукова, Мичуринском проспекте, Староможайском шоссе.