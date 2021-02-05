РИАМО – 5 фев. Под капотом автомобиля каршеринга «Делимобиль» в аэропорту Домодедово нашли енота, сообщает «Российская газета».

Енота нашел техник «Делимобиля», когда пришел на плановое обслуживание машины. Он открыл капот, чтобы налить незамерзайку, и обнаружил животное. ​

«Скорее всего, енот пригрелся и уснул», — сказал представитель «Делимобиля».

По его словам, на тот момент специалистам не удалось выманить енота из-под капота. Представитель сервиса также отметил, что сотрудники компании позаботятся о зверьке.

Видео с енотом, который забрался в авто в аэропорту Домодедово>>