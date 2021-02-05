РИАМО – 5 фев. Сбой произошел у сервиса «Яндекс.Карты» минувшей ночью, сервис показывал десятибалльные пробки по всей Москве, сообщает РИА Новости.

«По состоянию на 4:30 по московскому времени красным цветом, означающим максимальную загруженность, выделены в том числе МКАД и ТТК. На карте отмечены многочисленные дорожные работы, ДТП и опасные участки», - говорится в сообщении.

По данным сайта Downdetector, пользователи начали жаловаться на неполадки с «Яндексом» с 3:35 по московскому времени.

Утром в пятницу сервис работает в штатном режиме. По данным «Яндекс.Карт», загруженность дорог столицы оценивается в четыре балла. ​