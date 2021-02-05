РИАМО - 5 фев. В одноэтажном автосервисе на севере столицы произошел пожар, сведений о пострадавших не поступало, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.
В МЧС в 06:22 сообщили о пожаре в Ильменском проезде, в доме 8, корпус 3.
«По прибытии подразделений было установлено, что происходит горение в одноэтажном автосервисе. <…> Что горит и площадь пожара уточняются», — говорится в сообщении.
Сведений о пострадавших не поступало.
Спасатели проводят дальнейшую разведку.
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