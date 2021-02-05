РИАМО - 5 фев. В столице закупили 31 современный аппарат МРТ, они позволяют проводить более точную диагностику, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Новые аппараты подключат к единой цифровой платформе, которая дает врачам и пациентам удобный доступ к медицинским данным», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Новые аппараты МРТ могут позволить отделениям рентгенодиагностики и томографии обслуживать больше пациентов и работать практически бесперебойно даже при возникновении нештатных ситуаций. Они обладают большим диаметром кольца гентри, что позволяет делать обследования более крупных пациентов.

Также современные томографы могут позволить пройти обследование людям, которым тяжело задерживать дыхание. Это возможно благодаря более четкому изображению.

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