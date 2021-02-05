РИАМО - 5 фев. Почти полмиллиона бесплатных консультаций получили московские предприниматели от экспертов ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) с 2016 года, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

«Только в прошлом году предприниматели получили больше 133 тысяч консультаций, а за последние пять лет — уже 494 тысячи», — сказала заммэра Москвы - глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Больше всего бизнесменов интересуют вопросы льгот и действующих мер поддержки, подготовки документов, участия в образовательных программах, конференциях и бизнес-акселераторах.

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин добавил, что консультации являются одним из ключевых направлений деятельности МБМ.

«Больше всего представители бизнеса интересовались различными видами поддержки. Среди них — финансовая, вопросы бухгалтерии и налогообложения», — подчеркнул Фурсин.

С марта прошлого года особое место в системе консультационной поддержки заняла горячая линия. Вопросы можно было задать по телефону или заполнить анкету на сайте. Всего поступило 18,9 тысячи звонков и обращений от предпринимателей.

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