РИАМО - 5 фев. Сыры из подмосковной Истры могут начать продавать в магазине Государственной думы, а после окончания пандемии возможны поставки в столовую Госдумы, об этом сообщил фермер Олег Сирота.

«Я тут подарил сыр Герману Грефу (президенту, председателю правления Сбербанка - ред.) и удачно провел презентацию нашего сыра в университете да так, что теперь истринские сыры появятся в Государственной думе», - написал Сирота в своем Instagram-аккаунте.

Он уточнил, что Греф помог презентовать истринские сыры председателю Госдумы Вячеславу Володину.

«Я угостил его сыром и попросил рассмотреть нас в качестве поставщика сыра для нужд парламента. А что? Депутаты должны покупать отечественные сыры и поддерживать российского производителя. Ну и сыры у нас вкусные, здоровые, после таких только хорошие законопроекты будут получаться!» - написал сыровар.

По его мнению, Володину понравилась данная идея и он поручил своим коллегам проработать вопрос поставок сыра в магазин. А после окончания пандемии - в столовую.

Около 54 тысяч тонн сыра произвели в Московской области в январе-ноябре 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года производство выросло примерно на 10%.

Сыры из Подмосковья вошли в число победителей на Первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». По мнению исполняющего обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Воскресенского, лидерство подмосковных сыров обусловлено качеством, разнообразием видов и сортов. Отрасль намерена и дальше показывать хорошие результаты.

Торговую марку «Сделано в Подмосковье» планируют презентовать к фестивалю «Сыр.Пир.Мир»>>