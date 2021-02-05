РИАМО - 5 фев. В пятницу в Подмосковье и столице температура воздуха может опуститься до минус 12 градусов, ожидаются небольшой снег и сильные порывы ветра, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной погоде местами посыплет небольшой снег. С северо-западным ветром продолжится поступление холодного воздуха. Максимальная температура в Москве — минус 10 – минус 8 градусов, по области — от минус 12 до минус 7 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет северо-западного направления, его скорость составит 5-10 метров в секунду, местами не исключены порывы в 12-14 метров в секунду.

Относительная влажность воздуха составит около 75%. Атмосферное давление будет пониженным.