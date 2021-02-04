РИАМО - 4 фев. Компьютерный клуб Cyber Syndicate на северо-востоке Москвы опечатали за несоблюдение противоэпидемических мероприятий, которые направлены на предупреждение распространения Covid-19, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

«В ходе проведения осмотра помещений компьютерного клуба установлено, что ИП <...> при сохраняющихся угрозах распространения новой коронавирусной инфекции не выполняет противоэпидемические мероприятия», – говорится в сообщении.

Так, индивидуальный предприниматель не обеспечил контроль за использованием средств индивидуальной защиты посетителями клуба, вход допускался без масок и перчаток, а пятидневный запас СИЗ отсутствовал.

В клубе отсутствовали кожные антисептики для обработки рук, не соблюдались принципы социального дистанцирования, не проводилось обеззараживание воздуха в помещении.

На предпринимателя составили протокол об административном правонарушении и протокол о временном запрете деятельности. В настоящее время клуб опечатан. С целью принятия решения о приостановлении деятельности на срок до 90 суток материалы дела направили в Останкинский районный суд.

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Текстовая трансляция

4 ФЕВРАЛЯ

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- Количество пунктов вакцинации от Covid‑19 в Подмосковье увеличат до 220. Для вакцинации используется препарат «Спутник V».

- Основные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, могут отменить в Москве к маю текущего года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

- Иммунитет к коронавирусу после прививки «ЭпиВакКороной» может сохраняться до 12 месяцев, об этом сообщил научный центр «Вектор».

- Медоборудование из временных госпиталей Подмосковья направят в нуждающиеся больницы. В Подмосковье начали активно сворачивать койки для больных коронавирусом.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 16 714 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 831 больного. В Москве - 2 095.

- Пенсионеры Подмосковья могут сделать прививку от Covid‑19 в клубах «Активное долголетие». Для этого нужно позвонить в управление социальной защиты или в сам клуб.

- В Москве разработали антиковидные инструкции для предпринимателей. Данный пакет мер позволит более точно определять нарушителя – компанию или должностное лицо.

- Ученый назвал причины невосприимчивости человека к Covid‑19. Некоторые могут не заразиться коронавирусом, так как имеют местный иммунитет, уже переболели Covid-19 или перенесли вирусную инфекцию.