РИАМО - 4 фев. Данные о качестве воздуха в 12 округах начали поступать в Центр управления регионом Подмосковья в тестовом режиме, информация поступает с 89 сигнальных постов наблюдения, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«На сегодняшний день датчики установлены в 12 городских округах. Пока они работают в тестовом режиме, но данные уже приходят в ЦУР, они реальны и используются для организации контрольно-надзорных мероприятий», – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Он добавил, что также в подведомственном нам учреждении «Мособлэкомониторинг» работают четыре мобильные лаборатории, которые совершают рейды по муниципальным образованиям.

Разин отметил что качество воздуха анализируют на содержание 20 загрязняющих веществ, в числе которых оксиды углерода и азота, взвешенные вещества и частицы, диоксиды серы и азота, аммиак, метан, сероводород, озон, бензол, хлорбензол, этилбензол, толуол, два вида ксилолов, фенол и стирол. В настоящее время ведется оформление документов на получение лицензии в области гидрометеорологии и расширение региона аккредитации.