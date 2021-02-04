РИАМО - 4 фев. Деловой комплекс в стиле современного минимализма, первый этаж которого займут офисы, кафе и рестораны, появится на юге Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

В настоящее время проект объекта, который будет находиться на Автозаводской улице, 23, строение 86, одобрен Москомархитектурой.

«Проект предусматривает реконструкцию здания и его надстройку до шести этажей. Новый комплекс выполнят в стиле современного минимализма. Строгие вертикальные окна будут задавать ритм фасаду, делая его более динамичным», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он добавил, что первый этаж здания будут поддерживать узкие колонны. Суммарная площадь нового шестиэтажного комплекса составит свыше 29 тысяч квадратных метров. Наверху расположатся опен-спейсы, а фасады здания будут облицованы серым керамогранитом и металлическими панелями. Они будут покрыты матовой краской. Частично отделку выполнят «под кирпич».

Проектом предусмотрели и возможность эксплуатируемой кровли, где может разместиться зона отдыха для работников. В закрытом внутреннем дворе, который образует планировочная структура здания, сделают цветники, а также установят лавочки.