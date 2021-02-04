РИАМО - 4 фев. За 2021 год год в столице было сдано в эксплуатацию шесть домов по программе реновации, проблем с финансированием программы нет, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«В этом году для переселенцев реновации будут введены в эксплуатацию дома общей площадью более 1 миллиона квадратных метров. Первые дома в этом году уже сданы. Только за первый месяц года уже введено в эксплуатацию шесть домов», – сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что на возведение жилья по программе в текущем году выделили 105,3 миллиарда рублей. Деньги выделили из бюджета города.

Дома, которые ввели в эксплуатацию, располагаются по адресам: Дмитровское шоссе, владение 55, улица Астрадамская, владение 9А, 13-я Парковая улица, владение 16А, Булатниковский проезд, владение 16А, Туристская улица, владение 14, корпус 1,2, а также улица Демьяна Бедного, владение 22.