РИАМО - 4 фев. Делегация министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области во главе с исполняющим обязанности министра Сергеем Воскресенским посетила передовое производство Республики Башкортостан «Кумыс Башкортостана», говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства.

На предприятии, которое посетила делегация, недавно запустили новую линию производства кисломолочного напитка.

«После знакомства с предприятием состоялась дегустация напитка, который изготовлен из кобыльего молока, белого цвета с нежной консистенцией и приятным вкусом», – говорится в сообщении.

Глава предприятия Рушан Набиуллин отметил, что способ изготовления напитка изобрели башкирские кочевники. Так, способ приготовления напитка сохраняли в тайне, передавая его из поколения в поколение.

Он добавил, что в настоящее время кумыс в Башкирии пьют и взрослые, и дети, а само дело приобретает в республике широкую популярность.