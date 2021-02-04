РИАМО - 4 фев. В черте городских поселений Подмосковья стали появляться дикие животные, данные предоставил Институт проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Активнее всех возвращаются белки и бобры. Это соотносится с теми данными, которые получают биологи, ведущие обследование проектируемых ООПТ (Особо охраняемые природные территории – ред.) Подмосковья», – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Так, большие колонии бобров регистрируются в долине Сетуни, на Яузе в черте Мытищ и в других поселениях.

Он добавил, что в некоторых городах региона начали встречаться каменные куницы, белки-летяги, а также ласки.

В связи с тем, что в регион возвращаются и те виды животных, которых не видели с середины прошлого столетия, видовое разнообразие говорит об улучшении качества среды обитания и для животных, и для человека.