РИАМО - 4 фев. Земельные инспекторы осмотрели около 2,9 тысячи земельных участков Подмосковья общей площадью более 370 гектаров на предмет нарушений правил землепользования в этом году, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

По данным на 3 февраля, нарушения обнаружены на 122 участках. В налоговый оборот Подмосковья будут вовлечены 2365 объектов капитального строительства. По мнению заместителя председателя правительства Московской области - министра экологии и природопользования региона Андрея Разина, это поможет подтолкнуть граждан к оформлению своего имущества. Важно не только пополнения местных бюджетов, но и удобство самих граждан, которые, чаще всего, откладывают «бумажные дела» на потом.

«До 2026 года у собственников есть возможность оформить свои дома и строения по упрощенной схеме «дачной амнистии», и сейчас то самое время, когда можно и нужно это сделать», - сказал Разин.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова выделила городские округа, где больше всего проведено осмотров.

В Пушкинском округе осмотрели почти 180 земельных участков, в Мытищах - порядка 150 участков, в Солнечногорске - около 140 участков, в Одинцовском округе - более 130 участков, в Раменском - свыше 120 участков, а в Подольске и Богородском округе - более 90 участков. В Талдомском округе, Шатуре, Щелкове, Егорьевске, Чехове, Павловском Посаде, Клину, Черноголовке, Сергиево-Посадском округе и Луховицах земельные инспекторы охватили от 70 до 86 участков, а в Люберцах, Орехово-Зуевском, Серпухове, Ленинском и Можайском - свыше 60 участков в каждом.