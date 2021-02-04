РИАМО - 4 фев. Стипендии губернатора Подмосковья присвоили 15 выдающимся деятелям культуры и искусства, а также молодым талантливым авторам, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Стипендии присуждаются сроком на один год с целью содействия создания новых произведений литературы, кино, музыкального, театрального, изобразительного, исполнительского, декоративно-прикладного и других видов искусства, которые популяризируют историческое и культурное наследие народов РФ.

«В состав конкурсной комиссии входят авторитетные эксперты Подмосковья», – говорится в сообщении.

Премии в номинации «Выдающийся деятель культуры и искусства» удостоились Николай Ерастов из городского округа Луховицы, Константин Полетаев из Богородского городского округа, Татьяна Стукнина из городского округа Коломна, Евгений Чигрин из городского округа Красногорск, а также Александра Шмелева из городского округа Люберцы.

Присуждения премий в номинации «Молодой талантливый автор Московской области» были удостоены Елизавета Гришина из городского округа Серпухов, Кристина Демьянчук из городского округа Лыткарино, Андрей Кириков из Талдомского городского округа, Екатерина Ларина из городского округа Королев, Глеб Моисеев из городского округа Долгопрудный, Елизавета Мельниченко из городского округа Красногорск.

Также в рамках номинации наградили Галину Новикову из городского округ Реутов, Людмилу Синяеву из городского округа Серпухов, Алексея Сысоева из городского округа Ступино и Екатерину Тюняеву из городского округа Люберцы.

Губернаторские стипендии присуждаются каждый год. С 2019 года их сумму увеличили в два раза. Пять выдающихся деятелей культуры получают стипендию в размере 240 тысяч рублей, а 10 молодых талантливых авторов – по 120 тысяч ежегодно.