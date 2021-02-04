РИАМО - 4 фев. В Серпуховском историко-художественном музее пройдет иммерсивный вечер в атмосфере Серебряного века, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Иммерсивный вечер «аванГрад» состоится 21 февраля. Попасть туда смогут люди, которые достигли 18-летнего возраста. Гостей мероприятия просят подготовиться и выбрать костюмы в стиле начала XX века с целью создания необходимого антуража.

«Реалистичные интерьеры, аутентичные звуки города начала XX века, именно здесь, на улице вымышленного города Аванград, поэты Серебряного века читают свои новые стихи. За углом местный денди рассказывает, что носят на сезонах Дягилева в Париже. Гуляешь по улицам Аванграда и неожиданно набредаешь на эпатажную художницу, дискутируешь с ней о роли искусства в жизни», – говорится в сообщении

Приобрести билет на необычный вечер можно на сайте музея. На выбор посетителям доступны две программы, а именно полная и без развлечений в ресторации.

Вечер начнется в 17:00 по адресу: улица Чехова, 87, городской округ Серпухов.

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