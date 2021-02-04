РИАМО - 4 фев. В настоящее время в Подмосковье работает 24 пункта Центра мемориальных услуг, названные пункты принимают заказы на услуги по погребению, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

«Все категории граждан имеют возможность получить актуальную информацию о последних изменениях в законодательстве Российской Федерации и Московской области в сфере погребения и похоронного дела, о гарантиях, предоставляемых государством при погребении», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Он добавил, что взаимодействие со специалистами помогает снизить риск стать жертвой мошенников.

С целью организации погребения умершего консультанты агентского отдела бесплатно выезжают к заявителю по указанному им адресу. У каждого агента имеется официальное удостоверение.

Для того, чтобы исключить мошеннические схемы «черных» ритуальных агентов фото сотрудников представлены на официальном сайте центра. Гарантия получения товаров и услуг без дополнительных расходов заявителю дает официальный договор, оформление которого происходит в учреждении.

Консультанты центра ответят на вопросы, связанные с погребением и организацией похоронного дела по номеру телефона: +7 (498) 568-99-99, а также онлайн на сайте.