РИАМО - 4 фев. Два резидента подмосковной ОЭЗ «Дубна», компании «Акцентр Групп» и «Акванова Рус», получили разрешение на ввод в эксплуатацию двух построенных объектов, будет создано 522 новых рабочих места, говорится в сообщении министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компания ООО «Акцентр Групп» построила административно-производственный комплекс площадью 3772 квадратных метра. В здании будет работать центр электронно-лучевой обработки изделий медицинского и других назначений.

«Компания АО «Акванова Рус», специализирующаяся на разработке инновационных солюбилизатов NovaSOL, ввела в эксплуатацию складское здание площадью 611 квадратных метров», – говорится в сообщении.

В 2020 году резиденты ОЭЗ Подмосковья ввели пять производственно-складских комплексов общей площадью более 42 тысяч квадратных метров. В них смогут работать 450 человек. Два склада находятся на территории ОЭЗ «Дубна», три – в ОЭЗ «Ступино Квадрат».