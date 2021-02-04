РИАМО - 4 фев. В рамках акции «Подари елке вторую жизнь» региональные операторы компании «РТ-Инвест» отправили на переработку 22 тысячи хвойных деревьев, деревья поступили на комплексы по переработке отходов за две недели, говорится в сообщении пресс-службы «РТ-Инвест».

«Деревья измельчили с помощью дробилки и упаковали в большие мешки, весной сырье пойдет на благоустройство городов и в качестве добавки к удобрению для высадки новых елей. Часть хвойных стала лакомством для верблюдов, живущих в подмосковном этнопарке», – говорится в сообщении.

11 тысяч елей и сосен, что представляют собой наибольшее количество собранных деревьев, собрали на территории «Рузского регионального оператора». В его зону ответственности входит 28 пунктов приема.

8 тысяч деревьев с 32 контейнерных площадок было вывезено «Сергиево-Посадским региональным оператором», а еще 4 тысячи вывез «Каширский региональный оператор», который обслуживает 35 бункеров.

Наиболее активными оказались жители городского округа Красногорск. Их результат составил 4,5 тысячи деревьев, на втором месте расположились жители Химок, собравшие 4 тысячи елей, а на третьем – Одинцовского городского округа. Их результат составил 3 тысячи деревьев.

Часть елей передадут для животных, для которых хвоя – полезное и вкусное лакомство. Важно и то, что в зимней хвое содержится максимальное количество витамина С.

Жителям региона напомнили, что перед сдачей елки на переработку, ее необходимо очистить от гирлянд и мишуры. Акция по сбору деревьев продлится до 15 февраля. Количество деревьев, которое поступило за две недели, в два раза больше того, что было в аналогичном периоде прошлого года.