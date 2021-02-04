РИАМО - 4 фев. Три Подмосковных театра - Московский Губернский театр, Московский областной государственный академический театр «Русский балет» и Московский областной театр драмы и комедии - возобновят свои выездные программы по региону, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Спектакли пройдут в домах культуры при 50% заполняемости залов и соблюдении мер безопасности», – говорится в сообщении.

Так, в феврале в Щелкове, Королеве, Дмитрове, Зарайске, Балашихе, Раменском, Клину и Солнечногорске пройдут спектакли «Морозко», «Вождь краснокожих», «Щелкунчик», «Волшебная барабанная палочка», «Наше Подмосковье» и «Маленькая колдунья», которые представит Московский Губернский театр.

В Звездном городке, Клину, Жуковском, Красноармейске, Подольске, а также городе Куровское Орехово-Зуевского городского округа желающие смогут взглянуть на спектакли «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Жизель», «Все о любви», которые им предложит Московский областной государственный академический театр «Русский балет».

В Старой Купавне, городе Куровское Орехово-Зуевского городского округа, Долгопрудном, Электростали, Электрогорске, Ивантеевке, а также Серпухове зрители смогут увидеть постановки Московского областного театра драмы и комедии, а именно «Дикие лебеди», «Любовь на лестничной клетке» и «Стеклянный зверинец».

Меры безопасности соблюдаются в связи с эпидемиологической обстановкой, которая стала результатом пандемии коронавирусной инфекции.