РИАМО - 4 фев. Первый интенсив по подготовке к олимпиадам по математике, физике, информатике и химии для старшеклассников пройдет в Олимпиадных школах МФТИ с 11 по 14 февраля, запись на него открыта, говорится в сообщении оргкомитета Олимпиадных школ МФТИ.

Интенсив – это сжатая программа для учеников 10-11 классов, направленная на подготовку к ведущим перечневым олимпиадам: «Физтех», «Курчатов», «Московская олимпиада школьников», «Росатом», «Всесибирская олимпиада» и другим. Победа на таких олимпиадах дает возможность поступить в вуз по выбранному направлению без экзаменов.

«Минувший год заставил нас играть по новым правилам, и они нам понравились. Мы убедились в том, что качественный дистант имеет право на жизнь. Более того, к нам смогли присоединиться те, кто по тем или иным причинам не смог бы это сделать очно. Уверен, что февральский интенсив станет отличной подготовкой к олимпиадному сезону и принесет нашим участникам много побед», - отметил директор по дистанционным программам МФТИ, руководитель тренерского штаба по информатике при Минпросвещения РФ, основатель Олимпиадных школ МФТИ Алексей Малеев.

В феврале активно идет сезон заключительных этапов перечневых олимпиад. Во время подготовки участников ждут по 8 академических часов занятий с преподавателями в день. Подготовлено множество задач для прорешивания дома или с репетитором. На интенсиве будет только самая необходимая информация и много практики.

Преподавательский состав в Олимпиадных школах МФТИ - это жюри олимпиад, кандидаты наук, преподаватели сильнейших технических вузов России, и просто талантливые и опытные педагоги.

С 2013 года в Олимпиадных школах МФТИ приняли участие более 6100 школьников из России и других стран.