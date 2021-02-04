РИАМО - 4 фев. Столичные власти поддержат частные московские компании каршеринга, им будут выдавать субсидии на обновление автопарка, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Учитывая большой спрос, даже в сложный 2020-й год, будем и дальше поддерживать частные московские компании каршеринга», – написал Собянин в Twitter.

Он добавил, что мегаполис заинтересован и в прокате электромобилей отечественного производства.

Каршеринг – это вид краткосрочной аренды машины с поминутным тарифом. Чаще всего он используется водителями с целью коротких внутригородских поездок. В систему каршеринга Москвы входят операторы «Яндекс.Драйв», «Делимобиль», BelkaCar, Youdrive, Rentmee, Lifcar.

Цена аренды составляет от 3 до 20 рублей в минуту и зависит от оператора, а также класса автомобиля. Водителям каршеринга не приходится тратить деньги на парковку, бензин, страховку, мойку машины и ее содержание.