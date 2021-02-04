РИАМО - 4 фев. За январь 2021 года от жителей Подмосковья поступило более 15,7 тысячи заявок по вопросам ЖКХ, из них более 2,1 тысячи касались уборки подъездов, говорится в сообщении пресс-службы Государственной жилищной инспекции Московской области.

«Обращения по вопросам содержания и ремонта мест общего пользования — всегда самые частые, если не считать так называемых «сезонных» заявок, рост которых связан с дождями или снегопадами, морозами или жарой. Это объяснимо — практически каждый из нас ежедневно проходит по подъезду, и его плохое состояние вызывает острую реакцию», — сказала руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина.

В тематический топ-5 проблем ЖКХ Подмосковья помимо уборки подъездов по количеству заявок в январе вошли: ремонт подъездных дверей, установка на них пружин и доводчиков — более 1,4 тысячи заявок; освещение подъездов и входных групп — около 1,2 тысячи; устранение неисправностей лифтового оборудования — более 1 тысячи; обеспечение равномерного прогрева приборов отопления — около 0,9 тысячи заявок.

Для систематизации Госжилинспекция провела мониторинг около 140 тысяч подъездов Подмосковья. При оценке подъездов для указания работ управляющим компаниям оценивали 14 параметров: состояние входных групп, пандусов, полов, потолков и стен, электропроводки и дверей, ступеней и лестниц, оконных рам и мусоропровода, отопительных приборов.

Среди городских округов больше всего заявок в январе выполнили: Химки, Красногорск, Балашиха, Одинцовский округ, Люберцы, Ленинский округ, Реутов, Домодедово, Долгопрудный, Лобня, Котельники, Ивантеевка, Лыткарино, Кашира.

Количество выполненных заявок, по словам Фединой, выросло на 7% по сравнению с январем 2020 года. Информацию о проблеме ЖКХ можно оставить на портале ЕДС. Управляющей организации даются сутки, чтобы взять заявку в работу. Она должна будет выполнена в срок, установленный в специальном классификаторе.