РИАМО - 4 фев. В ЖК «Новые Ватутинки», который располагается в новой Москве, в эксплуатацию ввели дом на 946 квартир, первые этажи объекта останутся нежилые, здесь разместят магазины и предприятия сферы услуг, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Общая площадь корпуса (14-16 этажей) – 67,2 тысячи квадратных метров. В новостройке 946 квартир», – говорится в сообщении.

В настоящее время объекту присвоили адрес: 3-я Нововатутинская улица, дом 2.

Прилегающую территорию благоустроили и озеленили, создали тротуары и проезды. Детские и спортивные площадки оборудованы во дворах, которые свободны от автомобилей.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдал Мосгосстройнадзор.

Председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко отметил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина надзорное ведомство уделяет особое внимание качеству и безопасности жилья, которое строится.На строительстве многоквартирного дома в Десеновском поселении проверки проводились вместе со специалистами Центра экспертиз.