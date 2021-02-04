РИАМО - 4 фев. В ходе диспансеризации 2020 года у жителей Подмосковья было выявлено свыше 1,2 тысячи случаев заболевания онкологией, выявление рака на ранней стадии позволяет сделать лечение эффектным, сообщается в Instagram-аккаунте министерства здравоохранения Московской области.

«Мало кто не согласится с тем, что лучше всего - выявить злокачественное новообразование на ранней стадии», – говорится в сообщении.



Жители региона проходят онкологические скрининги в рамках диспансеризации. Их объем зависит от наличия хронических заболеваний и возраста пациента. Для того, чтобы пройти профилактический осмотр, а также диспансеризацию, желающий должен быть старше 18 лет и обратиться в поликлинику с этой целью.



В перечень самых распространенных видов рака среди мужчин входит рак легких, трахеи и бронхов, предстательной железы, кожи, а также желудка.

Чаще всего женщины борются с раком молочной железы, кожи, матки.



В четверг отмечается Всемирный день борьбы против рака.