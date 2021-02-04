РИАМО - 4 фев. В Московской области ежедневно вакцинируется от коронавируса до 7 тысяч человек, в феврале число вакцинируемых в сутки может быть увеличено до 10 тысяч, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«У нас идет активная вакцинация. Мы в сутки сейчас темпом идем в 6-7 тысяч вакцин. В феврале увеличим до 10 тысяч вакцин. Сейчас активно снижаем койки, чтобы максимально сконцентрироваться на регулярной медицинской помощи. У нас было 20 тысяч коек. В феврале, я думаю, мы более чем в два раза сократим (число коек - ред.)», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что, несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации в регионе, расслабляться в данный момент нельзя.

«У нас есть и СИЗ, и лекарства. Мы думаем, на всякие обстоятельства, чтобы наша система (здравоохранения - ред.) отвечала самым высоким требованиям», — заключил Воробьев.

На текущий момент в регионе работают 190 прививочных пунктов. К марту их число планируется увеличить до 220. Прививку от коронавирусной инфекции в Подмосковье можно сделать бесплатно как в городских поликлиниках, так и в мобильных пунктах.

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Текстовая трансляция

4 ФЕВРАЛЯ

- Covid‑паспорта не планируют вводить в РФ.

- Количество пунктов вакцинации от Covid‑19 в Подмосковье увеличат до 220. Для вакцинации используется препарат «Спутник V».

- Основные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, могут отменить в Москве к маю текущего года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

- Иммунитет к коронавирусу после прививки «ЭпиВакКороной» может сохраняться до 12 месяцев, об этом сообщил научный центр «Вектор».

- Медоборудование из временных госпиталей Подмосковья направят в нуждающиеся больницы. В Подмосковье начали активно сворачивать койки для больных коронавирусом.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 16 714 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 831 больного. В Москве - 2 095.

- Пенсионеры Подмосковья могут сделать прививку от Covid‑19 в клубах «Активное долголетие». Для этого нужно позвонить в управление социальной защиты или в сам клуб.

- В Москве разработали антиковидные инструкции для предпринимателей. Данный пакет мер позволит более точно определять нарушителя – компанию или должностное лицо.

- Ученый назвал причины невосприимчивости человека к Covid‑19. Некоторые могут не заразиться коронавирусом, так как имеют местный иммунитет, уже переболели Covid-19 или перенесли вирусную инфекцию.