РИАМО - 4 фев. В Московской области к концу недели могут снять часть коронавирусных ограничений, в регионе наблюдается сокращение выявляемости случаев заболевания Covid-19, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы снимаем ограничения, смотрим по выявленным случаям заболевания и также будем все отменять. Я думаю, что к концу недели сможем снять все ограничения. <…> У нас рестораны и так все работают», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос о том, когда в регионе будут сняты ограничения на работу ресторанов, музеев и клубов.

С 13 января в Подмосковье отменены некоторые Covid-ограничения: посещение подмосковных гостиниц теперь возможно без предъявления справки об отрицательном тесте на коронавирус, а студенты колледжей возобновили очное обучение и могут ездить по льготным проездным.

В Подмосковье развернуто более 190 стационарных пунктов вакцинации от коронавируса в поликлиниках, к марту их количество планируется увеличить до 220. Активная фаза вакцинации населения от коронавируса началась в январе. Всего в Московской области планируется привить 3,6 миллиона человек.

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Текстовая трансляция

4 ФЕВРАЛЯ

- Covid‑паспорта не планируют вводить в РФ.

- Количество пунктов вакцинации от Covid‑19 в Подмосковье увеличат до 220. Для вакцинации используется препарат «Спутник V».

- Основные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, могут отменить в Москве к маю текущего года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

- Иммунитет к коронавирусу после прививки «ЭпиВакКороной» может сохраняться до 12 месяцев, об этом сообщил научный центр «Вектор».

- Медоборудование из временных госпиталей Подмосковья направят в нуждающиеся больницы. В Подмосковье начали активно сворачивать койки для больных коронавирусом.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 16 714 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 831 больного. В Москве - 2 095.

- Пенсионеры Подмосковья могут сделать прививку от Covid‑19 в клубах «Активное долголетие». Для этого нужно позвонить в управление социальной защиты или в сам клуб.

- В Москве разработали антиковидные инструкции для предпринимателей. Данный пакет мер позволит более точно определять нарушителя – компанию или должностное лицо.

- Ученый назвал причины невосприимчивости человека к Covid‑19. Некоторые могут не заразиться коронавирусом, так как имеют местный иммунитет, уже переболели Covid-19 или перенесли вирусную инфекцию.