РИАМО - 4 фев. Столичные власти оценивали несколько факторов при ослаблении ряда коронавирусных ограничений, включая психологическую усталость граждан, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Важной (для снятия ограничений - ред.) является оценка всех показателей — экономических, социальных, психологической усталости в конце концов. Это основа для принятия решений», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Собянин заявил, что основные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, могут отменить в Москве к маю текущего года.

За все время пандемии в Москве выявили 937 450 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 2095 случаев зафиксировали за прошедшие сутки.

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Текстовая трансляция

4 ФЕВРАЛЯ

- Covid‑паспорта не планируют вводить в РФ.

- Количество пунктов вакцинации от Covid‑19 в Подмосковье увеличат до 220. Для вакцинации используется препарат «Спутник V».

- Основные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, могут отменить в Москве к маю текущего года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

- Иммунитет к коронавирусу после прививки «ЭпиВакКороной» может сохраняться до 12 месяцев, об этом сообщил научный центр «Вектор».

- Медоборудование из временных госпиталей Подмосковья направят в нуждающиеся больницы. В Подмосковье начали активно сворачивать койки для больных коронавирусом.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 16 714 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 831 больного. В Москве - 2 095.

- Пенсионеры Подмосковья могут сделать прививку от Covid‑19 в клубах «Активное долголетие». Для этого нужно позвонить в управление социальной защиты или в сам клуб.

- В Москве разработали антиковидные инструкции для предпринимателей. Данный пакет мер позволит более точно определять нарушителя – компанию или должностное лицо.

- Ученый назвал причины невосприимчивости человека к Covid‑19. Некоторые могут не заразиться коронавирусом, так как имеют местный иммунитет, уже переболели Covid-19 или перенесли вирусную инфекцию.