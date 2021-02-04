РИАМО - 4 фев. На Киевском шоссе в новой Москве столкнулись легковушка и грузовик, несколько человек пострадали, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«На Киевском шоссе, 19-й километр — ДТП с участием легкового и грузового автомобилей», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате столкновения машин есть пострадавшие.

В связи с дорожно-транспортным происшествием движение на съезде с Киевского шоссе на внешнюю сторону МКАД перекрыто.