РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 4 фев. В День зимних видов спорта в России, 7 февраля, в 13:30 на Ледовой арене имени В.А. Третьяка состоится товарищеский матч по хоккею между командой «Премьер» и администрацией городского округа Щелково, говорится в сообщении пресс-службы регионального штаба ОНФ.

«В составе команды «Премьер» на лед выйдут сопредседатель регионального штаба ОНФ в Московской области, народный артист России Андрей Соколов, член Центрального штаба ОНФ, заместитель полпреда президента РФ в ЦФО Алексей Анисимов, композитор Андрей Батурин, а также сотрудники администрации президента РФ и правительства России», - говорится в сообщении.

Матч откроет президент Федерации хоккея России, депутат Госдумы Владислав Третьяк.