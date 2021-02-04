РИАМО - 4 фев. С 8 по 22 февраля «Лаборатория Касперского» проведет для российских школьников «Урок цифры», посвященный проблеме защиты данных в интернете, говорится в сообщении пресс-службы Минцифры России.

«С помощью новых онлайн-тренажеров «Приватность в цифровом мире» школьники узнают, какую информацию о себе не стоит размещать в интернете, как противостоять мошенникам, а также научатся защищать свои персональные данные», — отмечается в сообщении.

Интерактивные уроки для учащихся 1-11 классов включают в себя видеолекции и онлайн-тренажеры разного уровня сложности. Все материалы будут доступны на сайте урокцифры.рф. Принять участие в «Уроке цифры» могут все желающие с компьютера, смартфона или планшета.

«Благодаря «Уроку цифры» у нас есть возможность рассказать детям, как безопасно пользоваться теми возможностями, которые открывает перед ними цифровой мир. <...> Постоянно ограждать школьников от угроз в интернете — не выход, важно повышать их цифровую грамотность, чтобы они могли самостоятельно осваивать виртуальное пространство», — сказал руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко.

Замглавы Минцифры России Евгений Кисляков подчеркнул, что задача государства — в рамках цифрового образования сформировать базовые знания о безопасности, чтобы пользователи интернета не поддавались на уловки кибермошенников и были уверены в надежной защите своих персональных данных.

«Урок цифры» — всероссийский образовательный проект, позволяющий учащимся получать знания от ведущих технологических компаний и развивать навыки и компетенции цифровой экономики. Занятия на тематических тренажерах проекта реализованы в виде увлекательных онлайн-игр.