РИАМО - 4 фев. Закупка медицинской техники по контрактам жизненного цикла позволяет своевременно ремонтировать оборудование, что напрямую влияет на качество лечения пациентов, сообщила РИАМО главный врач городской поликлиники №62 в Москве Наталья Шиндряева.

«В современном мире мы переходим на цифровые технологии, и медицину это не обошло стороной. Цифровые технологии имеют большие возможности - благодаря обученным врачам, качественной медицинской технике мы можем сократить время диагностики, своевременно откорректировать терапию. Поэтому контроль за работоспособностью медицинской техники напрямую влияет на доступность и качество медицинской помощи», - сказала Шиндряева.

Она отметила, что одним из главных преимуществ контрактов жизненного цикла является своевременность проведения ремонтных работ. Кроме этого, такой контракт позволяет точно знать сроки замены медоборудования.

«Медицинское оборудование - это помощник врача. Врачу для проведения дифференциальной диагностики, оценки динамики состояния, эффективности лечения очень важно использование современной медицинской техники. Работоспособность, четкость получаемой информации - это здоровье и жизнь наших пациентов», - заключила Шиндряева.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что столица стала первым регионом в России, который воспользовался технологией закупок медицинской техники по контрактам жизненного цикла. Всего город закупил более 6 тысяч единиц медтехники.​

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