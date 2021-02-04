РИАМО - 4 фев. В настоящее время в России не планируется введение паспортов вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщает Федеральное агентство новостей.

Об этом заявил член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый. Тема обсуждалась в отдельном порядке на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

«В отношении сведений о вакцинации была принята поправка о том, что они должны носить сугубо медицинский характер», – говорится в сообщении.

​Круглый отметил, что для человека не должно быть никаких последствий по передвижению.

По его словам, прививка от инфекции не должна стать тем, что разделит людей. По причине этого вводить документ не собираются ни в России, ни в Европе.

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Текстовая трансляция

4 ФЕВРАЛЯ

- Covid‑паспорта не планируют вводить в РФ.

- Количество пунктов вакцинации от Covid‑19 в Подмосковье увеличат до 220. Для вакцинации используется препарат «Спутник V».

- Основные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, могут отменить в Москве к маю текущего года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

- Иммунитет к коронавирусу после прививки «ЭпиВакКороной» может сохраняться до 12 месяцев, об этом сообщил научный центр «Вектор».

- Медоборудование из временных госпиталей Подмосковья направят в нуждающиеся больницы. В Подмосковье начали активно сворачивать койки для больных коронавирусом.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 16 714 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 831 больного. В Москве - 2 095.

- Пенсионеры Подмосковья могут сделать прививку от Covid‑19 в клубах «Активное долголетие». Для этого нужно позвонить в управление социальной защиты или в сам клуб.

- В Москве разработали антиковидные инструкции для предпринимателей. Данный пакет мер позволит более точно определять нарушителя – компанию или должностное лицо.

- Ученый назвал причины невосприимчивости человека к Covid‑19. Некоторые могут не заразиться коронавирусом, так как имеют местный иммунитет, уже переболели Covid-19 или перенесли вирусную инфекцию.