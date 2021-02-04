РИАМО - 4 фев. Руководитель общества защиты прав потребителей «Потребнадзор» Александр Виноградов считает, что книга жалоб и предложений в магазинах сегодня не имеет такого же значения, как в советские времена, но может помочь руководству торговой точки оценить качество обслуживания, сообщает Nation News.

«На сегодняшний момент фактически мы пишем жалобу самому директору, но книгу просматривает в основном администратор или еще кто-нибудь и, естественно, реагировать никакого желания особо нет. Либо они пишут отписки, что нужно прийти и подтвердить, что вы — это вы, либо пишут отписку, что в связи с коронавирусом ничего не можем сделать», —​ сказал Виноградов.

Он отметил, что большинство тех, кто действительно хочет отстоять свои потребительские права, обращаются в суд.

«Книга жалоб и предложений не дает того эффекта, который должен быть. Хотя я считаю, что, конечно, можно было бы много конфликтов избежать, просто поговорив с покупателем и с продавцом. Ведь большинство стычек происходит не из-за качества товаров, а из-за простого хамства. Книга жалоб нужна, чтобы руководство понимало, как продавец ведет себя на месте и получало обратную связь от покупателя», — добавил Виноградов.

Ранее Роспотребнадзор пояснил, что покупатель вправе требовать оплату по ценнику, если стоимость товара на ценнике отличается от цены на кассе. Если товар уже оплачен, то магазин все равно обязан вернуть разницу в цене между чеком и ценником.​