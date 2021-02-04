РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 фев. Свыше 430 сотрудников предприятий Красногорска смогут сделать прививки от коронавируса на рабочих местах, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Глава округа Эльмира Хаймурзина провела рабочее совещание по вопросам организации выездной вакцинации от Covid-19 на предприятиях Красногорска в четверг. Открывая совещание, она подчеркнула значимость вакцинации от коронавируса и напомнила о безопасности препарата «ГамКовидВак», который представляет собой не размножающиеся в организме человека обезвреженные частицы аденовируса.

«На сегодняшний день мы получили от работодателей заявки на 432 дозы. Все, что зависит от наших медицинских учреждений, – КГБ №1 и КГБ №2 - организовали», - сказала Хаймурзина.

Она отметила, что при содействии предпринимателей выездные бригады медиков обеспечены портативными холодильниками для транспортировки вакцины.

«Препарат поступает в медучреждения еженедельно и имеется в наличии в достаточном количестве», - подчеркнула глава округа.

На вопросы работодателей ответила заместитель главного врача ГБУЗ Московской области «Красногорская городская больница №1» Наталья Литвинова. Она также разъяснила алгоритм оформления заявки от предприятия на выезд мобильной бригады по вакцинации и пояснила, что выездная вакцинация на предприятиях проводится бесплатно по системе ОМС.

По вопросу организации выездной вакцинации можно обратиться напрямую в поликлинику либо в отдел содействия здравоохранению администрации горокруга Красногорск по телефону: 8(495)563-44-37.

«На данный момент прививку от Covid-19 сделали 4 320 красногорцев», - добавляется в материале.

Пункты вакцинации работают в поликлиниках на улице Карбышева, 4, Павшинском бульваре, 9, в военном городке Павшино, 2В, на Институтской, 9А в поселке Нахабино и на 1 этаже ТРЦ «Вегас».

Вакцинация от Covid-19 бесплатна для граждан РФ, при себе достаточно иметь паспорт и полис ОМС.